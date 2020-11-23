حزب العدالة والتنمية التركي: نرفض أي مساومة سياسية على حساب صفقة "إس 400" الروسية

أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جيليك، اليوم الاثنين، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن شراء أنظمة "إس 400" الصاروخية الروسية هي مساومة سياسية غير مقبولة بتاتا.

وعلق عمرجيليك على صفحته الرسمية في "تويتر" قائلا: "أعطى مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري أونال شيفيكيز تفويضًا مطلقًا للقيادة الأمريكية لإلغاء شراء أنظمة "إس 400" الروسية التي تقوم بحماية أمن تركيا. إن أمن بلدنا والدفاع عن الوطن ليسا موضوعا للتجارة ولا يُقبل أي مساومة سياسية".

Türkiye'nin vatan savunması için, güvenliği için aldığımız S-400'ü iptal edeceğiz diyorlar. İktidara gelmek için Türkiye'nin vatan savunmasını pazarlık konusu yapıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini bir siyasi ticaret konusu yapıyorlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 22, 2020

وفي وقت سابق ، قال مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أونال سيفيكيز، إن السلطات التركية لا تنشر صواريخ "إس -400" خوفا من العقوبات الأمريكية، وسيكون هذا الموضوع على أجندة المعارضة في حال وصولها إلى السلطة.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن أنقرة لا تنوي التخلي عن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-400 التي تم شراؤها من روسيا.

يذكر أن أعضاء في الكونغرس طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة تركيا لشرائها النظام الروسي الصنع، الذي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه قادر على جمع معلومات استخبارية حول أنظمة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإعادة هذه المعلومات إلى موسكو.