"مواجهة إيران"... أمريكا تكشف تفاصيل لقاء مايك بومبيو مع الأمير محمد بن سلمان

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، تفاصيل لقاء الوزير مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية.

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن "لقاء الوزير مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيوم، خلال زيارته للسعودية، كان مثمرا، مشددة على "مواصلة جهود مواجهة إيران".

كما أكدت الخارجية الأمريكية، أن "الشراكة الأمريكية السعودية الأمنية والاقتصادية متينة، وسنواصل تسخيرها لدفع جهود مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الخليج، وتحقيق الأهداف الاقتصادية في إطار رؤية 2030 وإصلاح حقوق الإنسان".

RT @SecPompeo: زيارة مثمرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في نيوم اليوم. قطعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية شوطًا طويلاً منذ أن قام الرئيس فرانكلين ديلانو روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس لعلاقاتنا لأول مرة قبل 75 عامًا. pic.twitter.com/WmLX5OTHTv — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) November 23, 2020

ونقلت صفحة الخارجية الأمريكية عبر "تويتر" عن الوزير بومبيو قوله إن "زيارته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نيوم اليوم كانت مثمرة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية قطعتا شوطا طويلا منذ أن قام الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس لعلاقاتنا لأول مرة قبل 75 عاما".

RT @SecPompeo: سعدت بلقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. شراكتنا الأمنية والاقتصادية متينة وسنواصل تسخيرها لدفع جهود مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في الخليج، وتحقيق الأهداف الاقتصادية في إطار رؤية 2030 وإصلاح حقوق الإنسان. pic.twitter.com/Wy84rfEKyd — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) November 23, 2020

وكان بومبيو قد التقى ولي العهد السعودي في مدينة نيوم أمس الأحد وبحث معه آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.