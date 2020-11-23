محلل سياسي: لا مجال لدخول أي دولة جديدة للاتفاق النووي وإيران لن تقبل أي شروط إضافية

قال المحلل السياسي الإيراني،عماد أبشناس، اليوم الاثنين، إن "عودة الولايات المتحدة إلي الاتفاق النووي دون تنفيذ تعهداتها سيكون دون جدوى"، مؤكدا أن "إيران لن تقبل بأي شروط جديدة تفرض عليها".

وأكد في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" أنه ليس هناك مجال لدخول أي دولة أخرى إلي الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه إذا قامت الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها وسُمح لها بالعودة للاتفاق النووي، فمن الممكن وضع موضوعات خلافية على جدول أعمال الـ "5 +1".

وجاء حديث أبشناس تعليقا على تصريحات وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان،قائلا بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد أن "المملكة يجب أن تكون جزءا من أية مفاوضات محتملة بين الإدارة الأمريكية القادمة وإيران بشأن اتفاق نووي جديد".

وأوضح في تصريحات لقناة "سي إن بي سي الأمريكية" أن "السعودية تسعى للدخول في شراكة مع واشنطن بشأن اتفاقية جديدة محتملة مع إيران، للحد من الأنشطة النووية، وللتصدي لأعمالها الخبيثة في المنطقة".