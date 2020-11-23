تركيا تحتج على تفتيش إحدى سفنها في البحر الأبيض المتوسط من قبل الاتحاد الأوروبي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أكسوي، عن احتجاجه الرسمي على إجراء تفتيش لسفينة شحن تركية في البحر الأبيض المتوسط، وذلك ​​خلال قيام الاتحاد الأوروبي بإجراءات التفتيش لحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.

ونقلت وكالة تصريحات وزير الخارجية التركية أكسوي الذي قال: "خلال قيام سفينة تابعة لتركيا بأنشطتها البحرية المعتادة في البحر الأبيض المتوسط قامت سفينة عسكرية ألمانية بتفتيش السفينة التي ترفع العلم التركي والتي كانت متوجهة من ميناء أمبارلي التركي إلى مصراتة الليبية".

وتابع أكسوي قائلا: "تدخلت البحرية الألمانية دون موافقتنا ونحن نحتج على هذا العمل غير القانوني".

يشار أن تفتيش السفينة انتهى بإصرار من تركيا بالتعويض لها عن الأضرار التي لحقت بها.

يذكر أن البعثة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي (إيريني) في البحر المتوسط أنشئت لمنع وصول السلاح للأطراف المتحاربة في ليبيا. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر سلاح لوقف القتال في ليبيا وتسهيل عملية السلام في البلاد.