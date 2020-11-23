الدفاع التركية تنشر مشاهد لقيام مقاتلة بتدمير أهداف في العراق... فيديو

وشاركت وزارة الدفاع التركية على صفحتها في "تويتر"، فيديو يظهر قيام مقاتلة تركية بتنفيذ ضربة داخل الأراضي العراقية.

Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/VpfGIz8TZi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2020

وقالت الوزارة في بيانها: "تم تحييد أربعة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني تم رصدهم بواسطة مركبات استطلاع ومراقبة في منطقتي متينا وأفاشين شمالي العراق بواسطة العمليات الجوية".

وأضاف البيان: "ستستمر العمليات حتى تحييد آخر إرهابي".

وتنفذ القوات التركية، منذ سنوات، عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا منذ نحو أربعة عقود داخل البلاد وخارجها.