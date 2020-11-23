بايدن يعين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ومندوب الأمم المتحدة

وقال المتحدث باسم المقر السياسي أندرو بيتس، يوم الاثنين، في تغريدة له على "تويتر": "اختار جو بايدن أشخاصا متمرسين وموثوق بهم في الأزمات لفريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية".
وأضاف: "توني بلينكين وزيرا للخارجية، وأليخاندرو مايوراكس في وزارة الأمن الوطني، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في منصب الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ووزير الخارجية الأسبق جون كيري لشؤون المناخ، وجيك سوليفان كمستشار للأمن القومي".
🚨 NEW: @JoeBiden names experienced, crisis-tested leaders to his national security and foreign policy team:— Andrew Bates (@AndrewBatesNC) November 23, 2020
-Tony Blink, SoS
-Alejandro Mayorkas, DHS
-Amb. Linda Thomas-Greenfield, USUN
-Fmr SoS John Kerry, Climate
-Avril Haines, USUN
-Jake Sullivan, NSAhttps://t.co/u8JmKXOUwq
وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم الإعلان عن الحقائب الوزارية في حكومته في وقت قريب من اليوم أو غد الثلاثاء.
وقال رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض الجديد لدى بايدن، يوم الأحد، إن "الرئيس المنتخب سيعلن عن الحكومة الجديدة، يوم الثلاثاء، لكنه رفض تحديد المناصب التي سيتم شغلها أولا".
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