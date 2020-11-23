بايدن يعين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ومندوب الأمم المتحدة

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعيين كلا من، توني بلينكين في منصب وزير الخارجية، وليندا توماس غرينفيلد في منصب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، وجيك سوليفان في منصب مستشار الأمن القومي.

وقال المتحدث باسم المقر السياسي أندرو بيتس، يوم الاثنين، في تغريدة له على "تويتر": "اختار جو بايدن أشخاصا متمرسين وموثوق بهم في الأزمات لفريقه للأمن القومي والسياسة الخارجية".

وأضاف: "توني بلينكين وزيرا للخارجية، وأليخاندرو مايوراكس في وزارة الأمن الوطني، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد في منصب الممثل الدائم للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ووزير الخارجية الأسبق جون كيري لشؤون المناخ، وجيك سوليفان كمستشار للأمن القومي".

🚨 NEW: @JoeBiden names experienced, crisis-tested leaders to his national security and foreign policy team:



-Tony Blink, SoS

-Alejandro Mayorkas, DHS

-Amb. Linda Thomas-Greenfield, USUN

-Fmr SoS John Kerry, Climate

-Avril Haines, USUN

-Jake Sullivan, NSAhttps://t.co/u8JmKXOUwq — Andrew Bates (@AndrewBatesNC) November 23, 2020

وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن الرئيس المنتخب جو بايدن يعتزم الإعلان عن الحقائب الوزارية في حكومته في وقت قريب من اليوم أو غد الثلاثاء.

وقال رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض الجديد لدى بايدن، يوم الأحد، إن "الرئيس المنتخب سيعلن عن الحكومة الجديدة، يوم الثلاثاء، لكنه رفض تحديد المناصب التي سيتم شغلها أولا".