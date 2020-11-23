المجلس الأوروبي يدعو بايدن لاجتماع استثنائي في بروكسل

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى عقد اجتماع استثنائي مع الدول الأعضاء في بروكسل العام المقبل، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أمستردام- سبوتنيك. وغرد ميشال، اليوم الاثنين، على حسابه الرسمي على تويتر: "لقد تحدثت للتو مع الرئيس المنتخب جو بايدن، ودعوته إلى حضور اجتماع خاص في بروكسل العام المقبل مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27".

وأضاف رئيس المجلس الأوروبي: "علينا أن نعيد بناء تحالف قوي بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن"، منوها: "لقد حان الوقت الآن لكي نوحد جهودنا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومكافحة تغير المناخ والأمن".

وكان الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، أكد الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يتطلع للعمل عن قرب مع الإدارة الأمريكية المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة على الجانبين مواجهتها مثل أزمة إيران.

وقال ستانو، في مؤتمر صحافي: "واضح من ردة فعل الدول الأعضاء أن أوروبا مستعدة وتتوقع العمل عن قرب مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بناء على المزيد من الحوار".

وتابع: "هناك العديد من القضايا التي تهم مصالحنا على صعيد القضايا الخارجية مثل الوضع في البحر المتوسط وروسيا وإيران وليبيا... نحن لدينا نفس النظام السياسي مع واشنطن وبعد يومين سيجتمع وزراء خارجية عن بعد وسيناقشون كيفية بناء صداقة أقوى مع واشنطن".

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، وبناءً على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه. وسيتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ20 من كانون الثاني/يناير المقبل.

من جانبه، لم يعترف الرئيس دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات وكرر في أكثر من مناسبة أن الانتخابات "مزورة"، مشيرًا إلى أن فوز بايدن جاء فقط "بأعين الإعلام الكاذب".