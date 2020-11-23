دائرة الأمم المتحدة لنزع الألغام تعمل على نشر بعثتها بشكل عاجل في قره باغ

أفاد ممثل هيئة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بأن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، إلى جانب وحدات أخرى، تعمل على نشر قوات الطوارئ في ناغورني قره باغ، ومن المحتمل أن تكون بعثة تقييم الاحتياجات جاهزة للعمل في أوائل كانون الأول/ديسمبر.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا كانت دائرة الأمم المتحدة للألغام تعتزم مساعدة أذربيجان في إزالة الألغام في منطقة ناغورني قره باغ: "تعمل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بالتنسيق مع وحدات أخرى تابعة للأمم المتحدة وفريق على الأرض، على نشر قوات الطوارئ في سياق المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة للأطراف. ومن المحتمل أن تبدأ (بعثة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام) في بعثة لتقييم الاحتياجات الميدانية في المنطقة أوائل كانون الأول/ديسمبر".

وفي سياق متصل أصيب أحد الضباط التابعين لقوات حفظ السلام الروسية، اليوم الاثنين، بجروح، جراء انفجار لغم بإقليم قره باغ، فيما لقي أحد عسكريي القوات المسلحة الأذربيجانية مصرعه، وأصيب أربعة من العاملين في وزارة الطوارئ في قره باغ.

وفى وقت سابق قال رئيس الوكالة الوطنية لنزع الألغام في الأراضي الأذربيجانية غزنفر أحمدوف أن الأمر سيستغرق أكثر من عقد لتطهير جميع الأراضي في قره باغ التي تقع تحت سيطرة باكو وفقا للبيان الثلاثي.