ولاية ميتشيغان تعلن فوز بايدن وفريق ترامب يواصل رفع الدعاوى

أعلنت ولاية ميتشيغان الأمريكية، اليوم الاثنين، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في أراضيها، وأكدت فوز جو بايدن فيها.

واشنطن – سبوتنيك. وكان في تصويت تم بثه عبر الفيديو، فد صوت ثلاث ممثلين عن وزارة الخارجية للولاية لصالح اعتماد نتائج الانتخابات، وامتنع واحد عن التصويت.



على جانب آخر، أعلن المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيواصل تقديم الدعوات القضائية رغم اعتماد الأصوات في عدد من الولايات.

وجاء في بيان المقر: "اعتماد الأصوات من قبل الجهات الرسمية للولاية هي خطوة ضمن الإجراءات. سنواصل مكافحة الغش في الانتخابات في كافة أنحاء البلد، سنكافح من أجل عد جميع الأصوات الشرعية. يجب أن يثق الأمريكيين بأن النتائج النهائية صادقة وشرعية".

وبدأ الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، عمليات التدقيق وإعادة الفرز في العديد من الولايات، كما رفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية. قالت بعض الولايات إنها "لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير".



ويستعد المرشح الديمقراطي جو بايدن لتولي مهام الرئاسة رسميا في 20 يناير/كانون الثاني، لكن الجمهوري دونالد ترامب يرفض التسليم بالأمر ويسعى لإبطال أو قلب النتائج من خلال الطعون وإعادة فرز الأصوات في عدد، من الولايات زاعما دون دليل حدوث تزوير واسع النطاق.