لأول مرة.. البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين بـ"المضطهدين"

ويقول البابا فرنسيس في كتابه الذي يحمل عنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل"، أيضا إن وباء كوفيد-19 يجب أن يحفز الحكومات للتفكير بطريقة دائمة في تأسيس دخل أساسي عالمي.
كما يرى أيضا أن من يعتقدون أن وضع الكمامات تفرضه الدولة هم "ضحايا في مخيلتهم فقط"، ويشيد بمن خرجوا احتجاجا على مقتل جورج فلويد أثناء احتجاز الشرطة له.
وفي أحد فصول الكتاب الذي يتحدث فيه أيضا عن المسيحيين المضطهدين في دول إسلامية، قال البابا "أفكر دائما في المضطهدين من الروهينغا والإيغور المساكين والإيزيديين"، وفقا لرويترز.
وفي حين أن البابا فرنسيس تحدث في السابق عن الروهينغا الذين فروا من ميانمار وعن مقتل الإيزيديين على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، كانت هذه أول مرة يشير فيها إلى الإيغور".
وتحدث قادة دينيون وجماعات حقوقية وحكومات عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين، حيث يجري احتجاز أكثر من مليون في معسكرات.
وخلال مؤتمر في الفاتيكان، وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشهر الماضي الانتقاد إلى الصين فيما يتعلق بمعاملتها للإيغور.
ونفت الحكومة الصينية الاتهامات ووصفتها بأنها محاولة لتشويه سمعة الصين، وقالت إن "تلك المعسكرات هي مراكز تعليم وتدريب مهني تأتي في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب والقضاء على التشدد".
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