اشتعال حريق بطائرة بوينغ 747 بريطانية في مطار إسباني... فيديو

اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" من طراز "بوينغ 747"، في مطار إسباني.

وكانت الطائرة مخزنة في مطار كاستيلون الإسباني، بعد سحبها مؤخرا من الخدمة.

تُظهر اللقطات ألسنة اللهب تتصاعد من خلف قمرة القيادة في مقدمة الطائرة.

أخمد رجال الإطفاء الحريق مستخدمين خراطيم المياه، لكن الطائرة تعرضت لأضرار جسيمة، وفقا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

A retired @British_Airways Boeing 747 parked at Castellón Airport in Spain caught fire earlier today. The aircraft appears to be G-CIVD which had electrical problems in the past. No injuries have been reported and the fire has been contained. #AvGeek pic.twitter.com/RIhXFcaBBl — Aero News (@teamaeronews) November 24, 2020

وأكد مطار كاستيلون عدم وقوع إصابات، وأنه لم يكن أحد على متن الطائرة في ذلك الوقت.

وأضاف، أنه "كان من المقرر تفكيك الطائرة والتخلص منها، بعد سحبها من الخدمة مؤخرا".

ولم يعرف بعد، كيف بدأ الحريق.

وقال المطار: "عمل رجال الإطفاء في مطار كاستيلون واتحاد الإطفاء الإقليمي معا، لإخماد حريق في طائرة بوينغ".