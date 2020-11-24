الصين تطلق مسبارا لجمع عينات من القمر وإعادتها.. فيديو

أطلقت الصين، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، مسبارا فضائيا لجمع عينات من القمر وإعادتها.

انطلق صاروخ (لونغ مارش-5)، حاملا المسبار "تشانغ آه-"5، من مركز ونتشانغ الفضائي في مقاطعة هاينان.

وتعد مهمة "تشانغ آه-5" واحدة من أكثر المهام تعقيدا وتحديا في تاريخ الفضاء الجوي الصيني، وفقا لوكالة "شينخوا".

ومن المتوقع أن يجلب "تشانغ آه-5"، الذي يضم مركبة مدارية ومركبة إنزال وصاعد وعائد، بكتلة إجمالية للإقلاع تبلغ 8.2 طن، نحو 2 كجم من عينات القمر إلى الأرض.

ومهمة "تشانغ آه-5" أول محاولة للصين، لاستعادة عينات من جسم خارج كوكب الأرض.

🚀Watch #China's ambitious launch to the Moon!



The Chang'e-5 mission aims to conduct unmanned lunar sample collection and return to Earth. If successful, it will be the first time in over four decades that dirt from the #Moon has been returned to Earth. pic.twitter.com/I0Z4i9oBot — CGTN (@CGTNOfficial) November 24, 2020

قد تساعد هذه العينات العلماء في تحسين فهم تاريخ القمر.

وهذه المحاولة الأولى لجلب صخور قمرية منذ مهمة لونا 24 غير المأهولة التي نفذها الاتحاد السوفييتي بنجاح سنة 1976.

ومن المتوقع أن تهبط المركبة الصينية على القمر نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، فيما جلب العينات إلى الأرض مرتقب في مطلع الشهر المقبل أو أواسطه.

وهذه ليست المهمة الصينية الأولى إلى القمر. فقد أرسلت البلاد مرتين روبوتين صغيرين مسيّرين ("أرنب اليشم") إلى سطح القمر خلال مهمتي شانغي 3 (2013) وشانغي 4 (بداية في 2018).