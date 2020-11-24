نتنياهو: سأزور البحرين قريبا بعدما تلقيت دعوة من ولي العهد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيزور البحرين "قريبا" بناء على دعوة من ولي عهد البحرين سلمان بن خليفة.

وقال نتنياهو في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه تحدث "الليلة الماضية مع ولي العهد ورئيس وزراء البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وناقشنا تعزيز العلاقات بين البلدين".

ولذا إنه وجه اي دعوة بالقيام قريبا بزيارة إلى البحرين وانا سأقوم بها نيابة عنكم وبكل سرور". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 24, 2020

وتابع: "هذه محادثتنا الثانية، كانت ودية للغاية. كلانا متحمسون جدا لحقيقة أنه يمكننا جلب ثمار السلام لشعبينا وبلداننا في وقت قصير جدا. لذلك، دعاني أيضًا للحضور في المستقبل القريب في زيارة رسمية إلى البحرين، وسأفعل ذلك".

هذا وأعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، في وقت سابق أن بلاده تطلب رسميا من السلطات الإسرائيلية فتح سفارة لها في تل أبيب، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على فتح سفارة لإسرائيل في المنامة.

وقال الزياني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي من القدس: "أنقل طلب سلطات البحرين رسميا بشأن فتح سفارة بحرينية في تل أبيب، وتم إعلان الموافقة على فتح سفارة إسرائيلية في المنامة".

وأضاف الزياني: "ما يحدث هو شهادة على جدية الطرفين في تحقيق منافع ملموسة"، مؤكدا: "شعرت بالتشجيع من الأجواء المنفتحة الحقيقة التي غلفت مباحثاتنا، وثمة حرص واضح ومتبادل على إنجاح التعاون وإثبات أن هذا سيقضى إلى منافع إيجابية لبلدينا والمنطقة".

وأرسلت البحرين أول وفد حكومي رسمي لها إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني على متن رحلة طيران الخليج جي.إف972، في إشارة إلى رمز الهاتف الدولي لإسرائيل، في أول رحلة تجارية للشركة إلى تل أبيب.

ومنذ سبتمبر/أيلول، توسطت إدارة ترامب في اتفاقات مع البحرين والإمارات والسودان من أجل تطبيع علاقاتهم مع إسرائيل.