وزير: انفراج العلاقات بين الكوريتين يمكن أن يأتي أسرع مما كان متوقعا

دعا وزير الوحدة الكوري، لي إن-يونغ، التكتلات الكورية الجنوبية الكبرى إلى الاستعداد للتعاون المحتمل بين الكوريتين على الرغم من العلاقات المتوقفة حاليا.

وشدد الوزير في اجتماع مع مسؤولين من التكتلات الكورية الجنوبية الكبرى، على أن الانفراج في العلاقات بين الكوريتين يمكن أن يأتي في وقت أقرب مما هو متوقع، وفقا لوكالة "يونهاب".

وقال "لا يمكننا استبعاد إمكانية التعاون الاقتصادي بين الكوريتين الذي قد يأتي في وقت أقرب مما هو متوقع، إذا أتيحت لنا الفرصة لرؤية المرونة في العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والتقدم في المحادثات النووية وتطوير لقاحات فيروس كورونا".

وقال: "نحن بحاجة لخلق مساحة استراتيجية لتشجيع كوريا الشمالية على المضي قدما في التعاون بين الكوريتين".

وأضاف وزير الوحدة أن نهج الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تجاه كوريا الشمالية قد يكون أكثر مرونة من نهج الإدارة الأمريكية الحالية، مشيرًا إلى أن بايدن ترك مجالًا لإمكانية عقد اجتماع قمة مع بيونغ يانغ بشرط تقليص القدرات النووية لكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الوحدة في بيان صحفي عقد عقب الاجتماع إن الوزارة ستسعى إلى إجراء التشاور الوثيق مع إدارة بايدن القادمة لاستئناف عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.