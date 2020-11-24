المستشار العسكري للمرشد الإيراني يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن العميد حسين دهقان، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران 2021، ليكون بذلك أول مرشح للانتخابات الرئاسية.

وقال العميد حسين دهقان، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، "أعلن استعدادي لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2021، وسأقوم بتنفيذ مسار النمو والتنمية بأقل تكلفة".

وأضاف: "أنا عنصر وطني وثوري ولدي كل القدرات الفكرية والعقلية والتنفيذية لدفع أهداف ومصالح النظام والثورة"، موضحا: "ليس لدي نزعة خاصة لأن أكون إصلاحيا أو أصوليا، وأؤمن بمبدأ الثورة وأنا قادر على توفير جو التوافق والتفاهم والحوار على المستوى الوطني والحوار من موقع الكرامة مع العالم الخارجي".

وشدد مستشار خامنئي للشؤون العسكرية، على أنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فإنه "سيوفر نظاما إداريا صحيا وفعالا يخدم التنمية، ويحشد جميع المرافق والترتيبات الصحيحة للاستجابة للاحتياجات الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل".