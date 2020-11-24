"صواريخ نووية مدمرة"... خامنئي يوجه طلبا إلى الدول الأوروبية

طالب المرشد الأعلى في إيران، آيه الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية بعدم التدخل في الشأن الإيراني، مضيفا أن "الصواريخ الإيرانية ليست من شأن أوروبا".

وقال خامنئي، خلال اجتماع مع اللجنة الوطنية للاقتصاد في إيران: "بينما الأوروبيون يكثرون من تدخلهم في مسائل المنطقة يتهموننا بأننا نتدخل في شؤون المنطقة، لا تتدخلوا بشؤوننا"، متابعا: "لا تعلقوا على أنشطة إيران الصاروخية السلمية بينما تمتلكون صواريخ نووية مدمرة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "جربنا المفاوضات مرة لرفع العقوبات عنا وفشلت، ولدينا الإمكانيات الكافية لإفشال الضغوط والعقوبات الحالية"، لافتا إلى أن "وضع الولايات المتحدة الأمريكية غير واضح والأوروبيون يتخذون باستمرار مواقف مناوئة ضد إيران".

وقال المرشد الإيراني: "إن الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين يخبروننا ألا نتدخل في المنطقة، بينما هم أنفسهم لديهم التدخل الأكثر فظاعة في شؤون المنطقة. بينما تمتلك بريطانيا وفرنسا صواريخ نووية مدمرة، وألمانيا كذلك على نفس المسار، يخبروننا بعدم امتلاك صواريخ، في بادئ الأمر لا تحشروا أنفسكم فيما لا يعنيكم، والأمر الآخر لم لا تبدأون بإصلاح أنفسكم قبل أن تبدوا آراءكم بشأن باقي الدول".