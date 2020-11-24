أول فيديو لتحطم مروحية إسرائيلية في النقب

وفي وقت سابق اليوم، تحطمت مروحية مدنية صغيرة في منطقة مفتوحة تابعة لكيبوتس (قرية تعاونية) ميشمار هنيغف الواقعة قرب مدينة رهط في صحراء النقب.

עשן שחור מיתמר, הריסות המטוס בוערות: תיעוד ממצלמת החקלאי שהגיע לזירת ההתרסקות דקות לאחר האסון (צילום: גד"ש שקמה) pic.twitter.com/7KufkvRVk0 — חדשות 13 (@newsisrael13) November 24, 2020

وخلف الحادث وفاة اثنين كانا على متن المروحية من بينهما الطيار، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة إن ملابسات الحادث غير معروفة حتى اللحظة، ويتم التحقيق في الاشتباه بأن الطيار لم يكن لديه الوقت للإبلاغ عن عطل في الطائرة.

وتم استدعاء رجال الإطفاء وهيئة الإسعاف وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية إلى مكان الحادث، وأظهرت صور من موقع التحطم أجزاء مختلفة من الطائرة متناثرة على الأرض ومحترقة.

ونقلت الصحيفة عن المسعف رافي شيفا الذي وصل إلى مكان الحادث بطائرة هليكوبتر قوله "تلقينا اتصالا بشأن تحطم طائرة وانطلقنا على الفور إلى مكان الحادث، ورأينا من الجو النيران الهائلة والدخان الكثيف يتصاعد، وعندما هبطنا بالقرب من مكان الحادث، رأينا طائرة صغيرة مشتعلة وفيها رجلان بلا حراك، قمنا بإعلان وفاتهما على الفور".