"الاتحاد غير قادر على حماية أوروبا"... حلف "الناتو" قلق من سياسة بايدن

أعرب الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، عن قلقه من اتباع ممثل الحزب الديمقراطي المنتخب لرئاسة أمريكا، جو بايدن، سياسة مشابهة لسياسة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، حول الإنفاق الأوروبي على الحلف.

وفقًا لتقديرات "الناتو"، من المرجح أن يطالب الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن، أعضاء الحلف بالمزيد من الإنفاق عليه، مثل سلفه دونالد ترامب، بحسب تصريحات الأمين العام لحلف "الناتو".

وكان ترامب قد طالب أعضاء حلف "الناتو" في أوروبا بالمزيد من الإنفاق الدفاعي، بهدف دعم الحلف وتخفيف العبء عن أمريكا.

ووفقًا لستولتنبرغ، فقد كان لترامب "أسلوبه الخاص" في التواصل مع الشركاء الأوروبيين، وأعرب عن توقعاته "بوضوح تام"، وأضاف الأمين العام: "لكنني على ثقة من أن الرئيس المنتخب بايدن سيعبر عن التوقعات نفسها".

ومن جهة أخرى، اعتبر ستولتنبرغ، أن الرئيس القادم لأمريكا جو بايدن، سيكون "داعما قويا للحلف" ويعرف "الناتو" جيدا، بحسب صحيفة "dw".

وحث الأمين العام دول الحلف على عدم التخلي عن هدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بسبب وباء فيروس كورونا.

وشدد على أن "أصعب مهمة الآن هي منع الأزمة التي سببها الوباء من أن تتحول إلى أزمة ليس فقط في قطاع الصحة، ولكن أيضا في قطاع الأمن، لذلك، يجب أن نستثمر أكثر (في الدفاع)".

وحث الأمين العام الدول الأوروبية على عدم إضعاف العلاقات مع أمريكا، وقال: "إنها حقيقة، أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على حماية أوروبا". ولذلك، فإن الضمانات الأمنية الأمريكية والردع النووي ووجود الجيش الأمريكي في أوروبا "ضرورية للغاية" لحمايتها، على حد تعبيره.