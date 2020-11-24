تركيا تصف تفتيش سفينتها في المتوسط بالتحيز من جانب عملية "إيريني" الأوروبية

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أن تفتيش إحدى السفن التركية في البحر المتوسط قبل ساعات من جانب العملية البحرية الأوروبية لمراقبة حظر السلاح على ليبيا (إيريني) يعكس تحيزا ضد بلاده.

وقال في كلمة أمام البرلمان، نقلتها وسائل الإعلام التركية، إن" تفتيش السفينة التركية في البحر المتوسط يتنافى مع القانون الدولي، وتنفيذه تم بشكل مخالف للتعاملات المعتمدة"، مضيفا أن "قياديي عملية إيريني في البحر المتوسط تصرفوا بتحيز".

وتابع وزير الدفاع التركي أن "عملية إيريني ولدت مشلولة ولا تستند إلى أسس قانونية متينة".

وعن ردود الفعل من السياسيين حول الواقعة، قال أكار: "تصريحات حلفائنا لا تعكس الحقيقة بشكل كامل، وتم تحريف بعض الحقائق".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أكسوي، عن احتجاجه الرسمي على إجراء تفتيش لسفينة شحن تركية في البحر الأبيض المتوسط، وذلك ​​خلال قيام الاتحاد الأوروبي بإجراءات التفتيش لحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.

يذكر أن البعثة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي (إيريني) في البحر المتوسط أنشئت لمنع وصول السلاح للأطراف المتحاربة في ليبيا. وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر سلاح لوقف القتال في ليبيا وتسهيل عملية السلام في البلاد.