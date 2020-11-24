أيديكم فوق رؤوسكم... فيديو تفتيش الجيش الألماني لسفينة تركية متجهة إلى ليبيا

أظهرت لقطات مصورة، لحظات تفتيش الجيش الألماني سفينة تركية كانت متجهة إلى ليبيا، بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

ويظهر في الفيديو رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري، وهم يصدرون الأوامر إلى البحارة الذين وضعوا أيديهم على رؤوسهم في سفينة، قالت تركيا إنها "روزالين-إيه" في البحر جنوب غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية.

وذكر التلفزيون التركي الرسمي "تي أر تي"، أن سفينة ومروحية عسكرية ألمانية نفذتا عملية تفتيش، لسفينة تجارية تركية شرقي البحر المتوسط، ووصف العملية بأنها خارج نطاق القانون الدولي مشدداً على أن السفينة كانت تنقل مساعدات إنسانية ومواد طلاء وغيرها من المعدات المدنية ولم تجد القوات التي فتشت السفينة أي أدلة على وجود أي محتويات أخرى في السفينة عقب تفتيش كافة الصناديق التجارية على متنه.

وزارة الدفاع الألمانية قالت من جهتها إن جنودا من الفرقاطة هامبورغ صعدوا على متن السفينة التركية "روزالين-إيه" خلال الليل لكنهم اضطروا للتخلي عن مهام التفتيش والانسحاب بعد احتجاج تركيا لبعثة الاتحاد الأوروبي.