قانون مرتقب يحول المكسيك إلى أكبر سوق للحشيش في العالم

في خطوة تقرب البلاد نحو تحولها إلى أكبر سوق في العالم للحشيش، أقر مجلس الشيوخ المكسيكي مشروع قانون لإضفاء الشرعية على استخدام القنب الهندي.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو"، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء في مجلس الشيوخ رفعوا لافتات تقول "لقد حانت اللحظة" أو "حان وقت التشريع"، دعما لتمرير قانون استهلاك الحشيش، والذي يتوجب عليه أن يتجاوز العقبة القانونية النهائية وهي التصويت في البرلمان. وكان المجلس أقر، يوم الخميس الماضي، مشروع القانون.

وقال السناتور خوليو مينتشاكا سالازار من "حركة التجديد الوطني" اليسارية، مخاطبا مجلس الشيوخ: "سيكون مشروع القانون هذا بلا شك واحدا من أكثر القوانين إثارة للجدل على الإطلاق. ولكن من الواجب علينا إقامة القواعد الناظمة لهذه السوق الجديدة".

ورغم أن المجلس قد أقر مشروع القانون بأغلبية 82 صوتاً مقابل 18، إلا أن جميع مؤيدي تقنين القنب الهندي لا يزالون غير راضين عن النسخة الحالية من المشروع.

وبحسب سارا سناب، الناشطة في سبيل تشريع الحشيش والمؤسسة المشاركة لمنظمة البحث والدفاع المكسيكية، فقد "اتخذت المكسيك خطوة تاريخية في الاتجاه الصحيح، لكننا نصدر قانونا لا يلغي تجريم الأنشطة المتعلقة بالقنب بشكل كامل".

وأضافت: "نعتقد أن إصلاح السياسات المتعلقة بالمخدرات هو إحدى الخطوات الحاسمة نحو بناء السلام في البلاد، وإذا فعلنا ذلك مع التركيز على العدالة الاجتماعية فسيحدث ذلك التأثير الذي نريده جميعا".