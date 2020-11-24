أمريكا تفرض عقوبات على 3 منظمات روسية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، اليوم الثلاثاء، عقوبات على ثلاث منظمات روسية بموجب قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويدور الحديث عن كل من شركة "آفيا زابتشاستي" وشركة "إليكون" ومجموعة "نيكول".

ووفقا للوثيقة التي نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية، فإن القيود المفروضة على هذه الشركات بموجب المادة 3 من قانون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل المتعلق بدول إيران وكوريا الشمالية وسوريا دخلت حيز التنفيذ في 6 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

وتحظر القيود أي وكالة حكومية أمريكية التعامل مع هذه الشركات، كما تحظر منح تراخيص لنقل البضائع الخاضعة لرقابة التصدير إليها.