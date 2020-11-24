بريطانيا تصدر تحذيرا للشركات ورجال الأعمال بشأن الصين

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الشركات الرقمية والتكنولوجية البريطانية يجب أن تكون حذرة من المخاطر الأخلاقية والقانونية والتجارية للتوسع في الصين وقبول الاستثمار الصيني.

وبموجب قانون جديد تم طرحه بشكل منفصل، اليوم الثلاثاء، يمكن تغريم شركات الاتصالات بنسبة تصل إلى 10% من مبيعاتها أو 100 ألف جنيه سترليني (133140 دولارا) في اليوم، إذا خالفت حظرا على استخدام معدات من إنتاج شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي"، حسبما نقلت "رويترز".

كما نشرت بريطانيا، هذا الشهر، مشروع قانون يمنح الوزراء سلطات بعيدة المدى للتدخل في صفقات الشركات التي يمكن أن تهدد الأمن القومي، تتويجا لسنوات من القلق المتزايد بشأن الاستثمار الصيني وغيره في الصناعات الرئيسية.

باستخدام الشعار: "الصين. شاهد الإمكانات. تعرف على التحدي"، تم تصميم موقع ويب حكومي كدليل للشركات الرقمية والتكنولوجيا، وتشجيع الممارسات الجيدة وزيادة الوعي بالقضايا المحتملة.

وقالت وزيرة التكنولوجيا الرقمية كارولين دينناج في بيان صدر في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن

المملكة المتحدة عازمة على دعم أعمالنا للتعامل مع الصين بطريقة تعكس قيم المملكة المتحدة وتأخذ في الاعتبار مخاوف الأمن القومي.

إلى جانب دراسات الحالة، وأدلة حول كيفية إجراء العناية الواجبة وروابط للاستشارات المتخصصة، يحتوي الموقع على بعض التحذيرات.