مقتل 14 شخصا في انفجار أمام سوق بولاية باميان وسط أفغانستان

قالت الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن 14 شخصا قتلوا في انفجار وقع بولاية باميان وسط البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الوزارة، طارق آريان، عبر (تويتر) إن "كمية من المتفجرات انفجرت أمام سوق "إنصاف" بمنطقة "بازار" في باميان، ما نجم عنه استشهاد شرطي مرور و13 مدنيا، فيما جرح 45".

با تاسف حوالی ساعت 16:40 امروز یکمقدار مواد انفجاری در مقابل مارکیت انصاف ساحه بازار سه راهی سرک نو شهر بامیان انفجار نمود که در اثر آن یک منسوب ترافیک و ۱۳ تن از هموطنان ملکی ما شهید و ۴۵ تن دیگر مجروح گردیدند. این جنایت غیرقابل توجیه و یک عمل نابخشودنی است. — Tariq Arian (@TariqArian3) November 24, 2020

ووصف الواقعة بأنها "جريمة غير مبررة ولا تغتفر". هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

هذا وأفادت وسائل إعلام أفغانية، أمس الاثنين، بمقتل ثلاثة ضباط من الشرطة وإصابة 11 آخرين نتيجة هجوم إرهابي استهدف مقاطعة نمروز جنوب غربي أفغانستان.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية المدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان"، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.