الاتحاد الأوروبي يبرم عقدا لشراء 160 مليون جرعة من لقاح موديرنا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الثلاثاء، أنها ستوقع الأربعاء عقدا مع شركة موديرنا الأمريكية للحصول على 160 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، وهو سادس عقد يُبرمه الاتحاد الأوروبي مع مختبر.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي: "يسرني أن أعلن أننا سنصادق غدا على عقد جديد لتأمين لقاح آخر ضد كوفيد-19"، بحسب "فرانس برس".

وأشارت إلى أن هناك عقدا سابعا مقبلا من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وسبق أن وقعت المفوضية الأوروبية خمسة عقود لطلبات مسبقة للقاحات مع شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية وشركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية (400 مليون جرعة من كل من الشركتين) وتحالف شركتي "سانوفي" الفرنسية و"جي إس كيه" البريطانية (300 مليون جرعة) وتحالف "فايزر" الأمريكية و"بيو إن تيك" الألمانية (300 مليون جرعة) ومختبر "كيورفاك" الألماني (405 مليون جرعة).

وأضافت فون دير لايين: "نعمل على تشكيل إحدى حوافظ اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الأكثر كمالا في العالم" مضيفة أن ذلك "سيتيح للأوروبيين الوصول إلى اللقاحات الواعدة أثناء تطويرها".

ولن يتم تسليم اللقاحات إلا بعد إثبات أن هذه اللقاحات آمنة وفعّالة. وسيكون توزيع أي لقاح معلّق خصوصا بالضوء الأخضر من جانب الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد، الوكالة الأوروبية للأدوية.

وتحدث الاتحاد الأوروبي حتى الآن عن "مطلع 2021" كتاريخ لبدء توفر أولى الجرعات.