تغريدة أثارت ضجة... هل ينوي أردوغان التدخل في اليمن ضد السعودية

أثار حساب يحمل اسم الرئيس التركي ويتابعه آلاف، جدلا واسعا، بعد تغريدة حملت تلميحا إلى احتمال تدخل تركيا في حرب اليمن.

وتداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للحساب المذكور ادعى فيها أن "الوقت قد حان لكي تنظر تركيا إلى القضية اليمنية وإيقاف العبث الحاصل هناك نتيجة تدخلات بعض المشيخات الطارئة على خارطة المنطقة"، في إشارة إلى التدخل السعودي الإماراتي في الحرب اليمنية.

بمناسبه الانتصار التي حققه التحالف التركي في #اذربيجان لقد حان الوقت لكي تنظر #تركيا إلى القضية اليمنية وايقاف العبث الحاصل هناك،نتيجة تدخلات بعض المشيخات الطارئة على خارطة المنطقة، والتي تطمع إلى السيطرة على مقدراته واستقلاله من خلال العبث بأمنه واستقراره، وتمزيق نسيجه ووحدته. — الطيب أردوغان (@atipArdojan) November 19, 2020

والتغريدة تحدثت عن ذلك بمناسبة ما وصفه الحساب بـ"الانتصار الذي حققه التحالف التركي في أذربيجان"، واتهم الحساب نفسه التحالف العربي بالتدخل في اليمن "طمعا بالسيطرة على مقدرات اليمن واستقلاله من خلال العبث بأمنه واستقراره، وتمزيق نسيجه ووحدته".

كل المؤشرات تقول ان هذا الحلف سيحدث قريباً ..#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه27 pic.twitter.com/JsM87lNwdo — بلقيس الحريزي 🇾🇪 يمنية في 🇴🇲 عُمان (@ye1om_22_k) November 23, 2020

لكن وكالة "الأناضول" الرسمية التركية قالت إن فريق "مرصد تفنيد الأكاذيب" بحث في المواقع الرسمية والإخبارية التركية والعربية، وحساب الرئيس التركي الرسمي في "تويتر" وحسابات أخرى، ولم يجد أي ما يشير إلى صحة ما ورد في التغريدة المذكورة.

وأفادت الوكالة بأن الحساب الذي يتابعه 24 ألف متابع، هو حساب غير موثق ينتحل اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،، وهناك حسابات عدة تتبنى ما ينشره وتنسبه كتصريحات رسمية للرئيس أردوغان.