بنسلفانيا تعتمد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية

أعلن توم وولف حاكم ولاية بنسلفانيا، اليوم الثلاثاء، أن الولاية صدّقت على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، وانتهت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن بالولاية.

وقال وولف على تويتر: "صدّقت (هيئة الانتخابات في الولاية)، اليوم، على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر في ولاية بنسلفانيا لمنصبي رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة. ووفقا لما يقتضيه القانون الاتحادي، فقد وقّعت على شهادة التأكيد لقائمة الناخبين لجو بايدن وكاملا هاريس".

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.



As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris. — Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020

​وكانت لاية ميتشيغان أعلنت، أمس الاثنين، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في أراضيها، مؤكدة فوز جو بايدن فيها.

وفي تصويت تم بثه عبر الفيديو، صوت ثلاثة ممثلين عن وزارة الخارجية للولاية لصالح اعتماد نتائج الانتخابات، وامتنع واحد عن التصويت.

على جانب آخر، أعلن المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي دونالد ترامب، أنه سيواصل تقديم الدعوات القضائية رغم اعتماد الأصوات في عدد من الولايات.

وبدأ الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، عمليات التدقيق وإعادة الفرز في العديد من الولايات، كما رفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية. قالت بعض الولايات إنها "لم تعثر على دليل قوي على وجود تزوير".

ويستعد المرشح الديمقراطي جو بايدن لتولي مهام الرئاسة رسميا في 20 يناير/كانون الثاني، لكن ترامب يرفض التسليم بالأمر ويسعى لإبطال أو قلب النتائج.