مؤتمر دعم أفغانستان يطالب بوقف القتال ويتعهد بـ 12 مليار دولار مساعدات

دعا المشاركون في مؤتمر دعم أفغانستان، تحت رعاية أممية وفلندنية، اليوم الثلاثاء، إلى وقف إطلاق النار في البلاد بشكل دائم وشامل وفوري، معربين عن اعتزامهم تقديم إجمالي 12 مليار دولار كمساعدات تنموية للبلاد لأربع سنوات مقبلة.

موسكو -سبوتنيك. وأعرب المشاركون بحسب البيان الختامي عن قلقهم جراء "استمرار المستوى المرتفع للعنف، خاصة فيما يتعلق بأعداد الضحايا المدنيين"، داعين إلى"وقف فوري وشامل ودائم لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي بشكل كامل".

وعبر المشاركون عن قلقهم جراء "التهديد الذي يوجهه الإرهاب في أفغانستان، واستمرار تواجد تنظيمي داعش (المحظور في روسيا)، والقاعدة والتنظيمات التابعة".

وشددوا على "ضرورة ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من جانب تلك التنظيمات لتهديد أو الهجوم على دولة أخرى".

كما أكدوا على ضرورة ألا تدعم حركة طالبان أو أية كيانات أخرى الإرهابيين الذين ينشطون بأي دولة.

وأشار المشاركون إلى احتياج أفغانستان لمساعدات إنسانية "في المستقبل المنظور"، مؤكدين على أهمية تيسير وصول العاملين الإنسانيين لجميع أنحاء البلاد.

وأعلن المشاركون التعهد بإجمالي 3 مليارات دولار في شكل مساعدات تنموية للعام 2021، مع اعتزام تقديم نفس المبلغ للسنوات الأربع المقبلة، ليصل الإجمالي إلى 12 مليار دولار.