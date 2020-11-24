بايدن: الولايات المتحدة ستقود العالم وستواجه الخصوم ولن ترفض الحلفاء

أكد جو بايدن، الذي انتخب رئيسًا للولايات المتحدة، وفقًا للبيانات الأولية، أن الولايات المتحدة ستقود العالم، وستواجه المعارضين وليس الحلفاء.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن، مقدمًا المعينين في الإدارة المستقبلية: "فريقي يعكس حقيقة عودة أمريكا، أنها ستقود العالم مرة أخرى، ولن تتركه، وستجلس على رأس الطاولة مرة أخرى، وستكون مستعدة لمواجهة خصومنا وليس رفض حلفائنا".

وتابع أن الولايات المتحدة لن تتدخل في صراعات "غير ضرورية".

وأعلن توم وولف حاكم ولاية بنسلفانيا، اليوم الثلاثاء، أن الولاية صدقت على نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، وانتهت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن بالولاية.

ويستعد المرشح الديمقراطي جو بايدن لتولي مهام الرئاسة رسميا في 20 يناير/كانون الثاني.