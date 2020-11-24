منظمة الطاقة النووية الإيرانية: قادرون على تصميم مفاعل نووي

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي، توفر الإمكانية لدى بلاده من أجل زيادة تخصيب اليورانيوم وتصميم مفاعل نووي.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن كمالوندي، أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية الإيرانية طلبت من منظمة الطاقة النووية في بلاده أن تبدي رأيها بشأن الأبعاد الفنية لمشروع قرار "الإجراء الاستراتيجي ضد الحظر"، وأن اللجنة عقدت اجتماعات بهذا الصدد، فعليا.

وقال كمالوندي:

إننا نبذل الجهود لتحديد الملاحظات الفنية حول هذا المشروع الاستراتيجي من وجهة نظر المنظمة الوطنية للطاقة الذرية، ولكي لا نواجه أي عقبة في مجال تنفيذه.

وأوضح أن مشروع قرار الخطوة الاستراتيجية لإلغاء الحظر يتضمن أبعادا عديدة، مثل تخصيب اليورانيوم وتصميم مفاعل نووي وإجراء دراسات تنموية، مشيرا إلى أن منظمة الطاقة النووية الإيرانية قادرة على تنفيذ الجزء الأساسي من هذه الأبعاد، وذلك في ضوء التقدم الذي أنجزته إيران خلال السنوات الأخيرة في مجال تطوير الأجهزة الحديثة، وأن المنظمة قادرة على زيادة التخصيب والقيام بتصميم مفاعل نووي.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية، بهروز كمالوندي:

في حال قررت إيران تعزيز إنتاج الأجهزة المتطورة بما يليق والمستوى الصناعي (المطلوب)، وزيادة السعة الإنتاجية ونسبة التخصيب لتلبية احتياجات البلاد، فإننا قادرون على تنفيذه.

ويذكر أن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني قد أعلن، في وقت سابق، مصادقة اللجنة النيابية على 5 بنود من مشروع قرار الإجراء الاستراتيجي ضد الحظر.