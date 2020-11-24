أردوغان يؤكد لبوتين ضرورة إعادة جميع الأراضي المحتلة لأذربيجان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يتطلع لتفعيل مركز المراقبة المشترك في "قره باغ" بأسرع وقت ممكن.

أنطاكيا، 24 نوفمبر - سبوتنيك. وعزى أردوغان ذلك بهدف مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار هناك بين أرمينيا وأذربيجان، والذي تم التوصل إليها مؤخرا برعاية روسية.

وذكر بيان للرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن "أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه ينتظر تفعيل مركز المراقبة المشترك في قره باغ بأسرع وقت ممكن، وذلك في إطار الخطوات المتخذة لحل مشكلة قره باغ وإرساء الاستقرار الدائم فيها".

وأكد أردوغان "ضرورة إعادة كافة الأراضي المحتلة لأذربيجان، مع عدم السماح لأرمينيا بإعاقة الحل الدائم في قره باغ، والتهرب من التزاماتها خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار أردوغان خلال اتصاله ببوتين إلى أنه "من غير الممكن فهم انتقاد أعضاء مجموعة مينسك الآخرين لجهود السلام".

يذكر أنه سبق وأعلنت أرمينيا وأذربيجان وروسيا عن اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ. ووفقا لبيان قد أعلنه الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، بدأ سريان نظام وقف إطلاق النار الكامل، في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

كما يقضي هذا الاتفاق بأن تبقى القوات الأذربيجانية والأرمينية في المواقع التي كانت قد احتلتها سابقا وتقومان بتبادل الأسرى العسكريين. وبالإضافة إلى ذلك، يتم نشر قوات حفظ سلام روسية في قره باغ.

يتبع..