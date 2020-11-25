بايدن يؤكد أن رئاسته لن تكون ولاية ثالثة لأوباما ويكشف ما سيفعله مع ترامب بعد مغادرة السلطة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب بدأت بالفعل في التواصل مع فريقه الانتقالي.

ووصف بايدن الجهود التي تقوم بها إدارة ترامب بأنها "صادقة"، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إصدار إدارة الخدمات العامة خطابا لبدء نقل السلطة رسميا.



وأضاف بايدن في مقابلة مع محطة "إن بي سي نيوز": "تواصلنا مع جميع الوكالات الفدرالية.. إنهم يعملون بالفعل على قدرتي على الحصول على ملخصات رئاسية يومية".

من يستحق اللقاح أولا

وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب، "نحن نعمل بالفعل على الاجتماع مع فريق مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، وكيفية توزيع اللقاح.. يجب أن يكون الأطباء ومن هم في الخطوط الأمامية أول من يحصل على لقاح فيروس كورونا".

ليست ولاية أوباما

وأكد بايدن،أنه

"لم يتحدث مباشرة مع ترامب منذ بدء السباق الانتخابي، وأن إدارته لن تكون (ولاية ثالثة لأوباما)، لأن العالم قد تغير كثيرا خلال سنوات ترامب".

وشدد، "هذه ليست ولاية ثالثة لأوباما، لأننا نواجه عالما مختلفا تماما عما واجهناه في إدارة أوباما.. لقد غير الرئيس ترامب المشهد.. بدلا من أن تكون أمريكا أولا، أصبحت (أمريكا وحدها)".

وأشار الرئيس المنتخب إلى، أنه سيتخذ قرارات بشأن الهجرة والتغير المناخي خلال الـ100 يوم الأولى من تسلمه الرئاسة.

حقيقة التحقيق مع ترامب بعد توليه السلطة

وأنهى بايدن التكهنات بشأن التحقيق مع ترامب بعد توليه الرئاسة قائلا، "لن أفعل ما يفعله هذا الرئيس واستخدم وزارة العدل كعربة أمكلها لإثبات أن شيء ما حدث.. ما أركز عليه هو إعادة الجمهور الأمريكي إلى مكان يتمتع فيه ببعض اليقين، وبعض الثقة، وبعض المعرفة التي يمكنهم تحقيقها".

كان مصدر في إدارة الرئاسة الأمريكية، أفاد الأربعاء، بأن البيت الأبيض قد سمح بتقديم المعلومات المخصصة لرئيس الدولة، لجو بايدن الذي يعتبر رئيساً منتخباً للولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المصدر، سيتمكن بايدن من الوصول إلى أخر معلومات استطلاعية.

ويعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، بدء إجراءات الانتقال الفوري إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.



وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أخطرت الرئيس المنتخب جو بايدن، بفوزه بالانتخابات وبدء العملية الانتقالية، مساء الاثنين.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه "أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.