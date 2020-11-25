فقدت جنينها... ميغان ماركل تتحدث عن تجربتها مع الإجهاض

كشفت دوقة ساسكس ميغان ماركل، اليوم الأربعاء، عن تعرضها لإجهاض طفلها الثاني قبل أربعة أشهر وتحديداً في شهر تموز / يوليو الماضي.

وقالت ماركل لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية : "في أحد أيام شهر يوليو بدأت صباحي بشكل تقليدي، أعدت الإفطار وأطعمت الكلاب ثم سرحت شعري قبل أن أخرج ابني من السرير. بعد تغيير حفاضه، شعرت بألم شديد. سقطت على الأرض، ممسكة به بين ذراعي، وأغني تهويدة لتهدئتنا، أدركت أن شيء سيء سيحصل. كنت أعلم وأنا ممسكة بطفلي الأول، أنني أفقد طفلي الثاني".

وتابعت ماركل :"كنت مستلقية في سرير المستشفى وأراقب زوجي وهو يتألم من الحادثة، أدركت أن الطريقة الوحيدة لنستطيع تخطي الأمر هي أن أسأل: هل أنت بخير؟".

الجدير بالذكر أن الابن الأول للأمير هاري وميغان ماركل ولد في السادس من أيار/ مايو 2019 ويحتل المرتبة السابعة في سلسلة الخلافة للعرش، إذ سيكون الطفل وراء جده الأمير تشارلز، وعمه الأمير وليام، وأبناء عمه الثلاثة، وهم جورج وشارلوت والأمير لويس البالغ من العمر 5 أشهر، بالإضافة إلى والد الطفل نفسه الأمير هاري.