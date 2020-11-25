الجمهوريون يؤكدون دعم ترامب في انتخابات 2024

قال غالبية الجمهوريين الذين شملهم استطلاع جديد، إنهم سيصوتون للرئيس ترامب في انتخابات عام 2024.

وأظهر استطلاع صحيفة "morningconsult"، الذي نُشر يوم أمس الثلاثاء، أن 12% من ناخبي الحزب الجمهوري قالوا إنهم سيختارون نائب الرئيس بنس في الانتخابات التمهيدية لعام 2024، بينما قال 8% إنهم سيصوتون لنجل الرئيس دونالد ترامب جونيور، و54% من الجمهوريين ذهبت أصواتهم للرئيس ترامب.

Polling Shows Why Trump Will Retain His Bully Pulpit With the GOP Base Even After He Leaves Office https://t.co/kFu7cJyoY8 via @eyokley pic.twitter.com/0tGgOVS5km — Morning Consult (@MorningConsult) November 24, 2020

​بالإضافة إلى ذلك، قال 71% إنهم يعتبرون ترامب أكثر تحيزا لمصلحة الجمهوريين، وقال بعضهم إنهم يعتبرونه ملتزمًا بمصالح الولايات المتحدة بشكل عام.

وأضاف ربع ناخبي الحزب الجمهوري أن الجمهوريين في الكونغرس يخشون ترامب.

وشمل الاستطلاع 669 جمهوريا من بين 1990 ناخبا مسجلا بين 21 و23 نوفمبر، بهامش خطأ 4 نقاط مئوية.