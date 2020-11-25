قائد الحرس الثوري الإيراني: الخيار العسكري خرج من جدول أعمال أمريكا

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن الخيار العسكري خرج من جدول أعمال الولايات المتحدة وكافة الأعداء.

وتابع سلامي، في بيان نشرته وكالة "مهر" الإيرانية اليوم، بقوله "نحن صامدون حتى النهاية، التي ستترافق مع الزوال التام للعدو، الذي نشهد حاليا مرحلة غروبه".

وأكمل قائد الحرس الثوري "العدو الأمريكي يشعر حاليا باليأس والإحباط، والحرب العسكرية خرجت من خياراته تماما".

وأكد القائد العام للحرس الثوري أن الحرب العسكرية خرجت من خيارات العدو وهذه حقيقة واقعية، لذا فهو يستهدف الروح القيمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب ودينه وثقافته ومعيشته وصحته.

وأضاف سلامي قائلا "نقف جميعا في الساحة للدفاع عن القيم السامية للشعب الإيراني".

وأتم بقوله "لن نتخلى عن نهج الجهاد، نحن صامدون حتى الغروب المطلق للأعداء، ونؤمن بانتصارنا وسنتابع ذلك".