المفوضية الأوروبية: وكالة الدواء الأوروبية تناقش إنتاج "سبوتنيك V" مع الشركة المصنعة

صرح المتحدث الرسمي للمفوضية الأوروبية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بأن الوكالة الأوروبية للأدوية تجري مناقشات أولى حول اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" بعد طلب ورد بهذا الصدد من الشركة المصنعة.

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث، أن الوكالة الأوروبية للأدوية لم تتلق طلبات للحصول على إذن لبيع اللقاح في السوق الأوروبية.

وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "لم تتلق وكالة الأدوية الأوروبية أية طلبات للحصول على موافقة لبيع مثل هذا اللقاح (في سوق الاتحاد الأوروبي) ضد كوفيد-19. ولكن المطور تواصل مع وكالة الأدوية الأوروبية، وهم الآن (بالوكالة) في مرحلة المناقشة الأولية".

وأضاف بأن المفوضية الأوروبية أيضا لم يكن لديها بعد بيانات عن اللقاح الروسي. وأوضح ممثل المفوضية الأوروبية أن "اللجنة لا تملك أية بيانات عن اللقاح الروسي".

كما أوضح أن وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي سوف تقدم توصيات "سيتم نشرها على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت".

يذكر أنه عقب محادثات وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف مع وزير الخارجية الهنغاري، بيتر

وأعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن الصندوق، قدم طلبا لتسجيل اللقاح "سبوتنيك V"، إلى الهيئة التنظيمية الأوروبية ولا يستبعد إنتاجه في ألمانيا. وأوضح أن الطلب قد أرسل في 22 تشرين الأول/ أكتوبر.

زيجارتو، في وقت سابق، أصبح من المعروف أن روسيا تناقش إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد في هنغاريا، التي يجري فيها إعداد موقع الإنتاج.

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".

وتسعى السلطات الروسية لإطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.