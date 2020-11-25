خبير: اعتراض الجنود الألمان للسفينة التركية مخالف للقانون الدولي

قال الدكتور خوليف زيدان، أستاذ العلاقات الدولية في فرنسا، إن اعتراض الجنود الألمان للسفينة التركية يتعارض مع القانون الدولي.

وأشار زيدان في تصريحات خاصة لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن ما حدث من اعتراض السفينة التركية يتعارض مع القانون الدولي وترتيبات التفتيش المتبعة.

وتابع بقوله "كما أن طريقة المعاملة بين الجنود، الذين كانوا يفتشون وربان السفنية غير لائقة، فهناك فيديو يظهر جنديا يدفع ربان السفينة بعنف إلى الأمام، وهذا أيضا يتعارض مع القانون الدولي".

وأضاف زيدان أن "المشكلة تتمثل في أن أي سفينة في منظومة إيريني تفتش، ولكن طريقة التفتيش ومكان التفتيش هو ما يتعارض مع القانون الدولي، لأن السفينة التركية دخلت في الحيز الخاص بليبيا، وليس في المياه الدولية، وبالتالي تراجعت ألمانيا عندما أدركت الخطأ".

وأكمل بقوله "الآن تبحث عن ذريعة مفتعلة للتفتيش، حيث أن السفينة لم تكن تحمل سلاحا، وإنما مساعدات إنسانية وبالتالي ألمانيا تورطت في هذا الوضع، وتركيا لن تسمح لأي من منظومة "إيريني" أن يقترب من سفنها".

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سبق وجدد انتقاد بلاده لقيام مهمة "إيريني" البحرية الأوروبية بتفتيش سفينة تركية بالبحر المتوسط، مؤكدا أن الإجراء يتنافى مع القانون الدولي.

ووصفت ألمانيا احتجاجات تركيا، بأنها غير مبررة، فيما تقول أنقرة إن هذه الخطوة غير قانونية.

واحتجت تركيا بعد أن صعدت قوات ألمانية تابعة لمهمة الاتحاد الأوروبي المكلفة بتطبيق حظر السلاح الدولي على ليبيا وحاولت تفتيش سفينة شحن تركية اشتبه الاتحاد في نقلها أسلحة إلى ليبيا بشكل غير قانوني وبعد احتجاج تركيا توقفت عملية التفتيش.

وقالت تركيا إن السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية، مضيفة أن الفريق الألماني انتهك القانون الدولي بعدم انتظار إذن تركي بالصعود على متن السفينة روزالين-إيه، كما واستدعت في وقت لاحق سفراء الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا في أنقرة للاحتجاج.