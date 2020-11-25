باحث: فيروس كورونا يمكن تعديله صناعيا

وأكد العالم، وهو باحث رائد في المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية بالولايات المتحدة، أنه يمكن تعديل فيروس كورونا بشكل مصطنع، بحسب ما ذكر موقع "tvzvezda".

وأشار كونين أيضًا إلى أن هذا الفيروس يحتوي على جزء مشبوه من الجينوم، والذي وفقًا للاستنتاجات العلمية، لا يمكن أن يظهر إلا عن طريق التكرار أو إعادة التركيب مجددا مع جينومات نفس الفيروس.

وقال كونين: "الطريقة الوحيدة لإثبات ذلك هي إعادة التركيب مع بعض الجينات الخلوية".

وأشار كونين إلى أن ذلك يمكن أن يحدث عندما يكون فيروس كورونا في جسم حيوان، بما في ذلك الخفافيش، لكن في الوقت الحالي من الصعب قول شيء كهذا بشكل مؤكد.

تم الإبلاغ في وقت سابق عن اكتشاف نوع جديد من الفيروس التاجي في سيبيريا، والذي يختلف عن الأصلي من خلال بعض الطفرات.