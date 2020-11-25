الرئيس الصيني يدعو بايدن إلى التركيز على التعاون وتنمية العلاقات الثنائية

دعا الرئيس الصيني، تشي جين بينغ، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في رسالة لتهئنته بانتخابه رئيسا، إلى دفع تنمية العلاقات بين البلدين وتجنب روح النزاع.

القاهرة، 25 نوفمبر - سبوتنيك . وقالت وكالة "شينخوا" الرسمية إن الرئيس الصيني أكد في رسالته أن "الارتقاء بالتنمية المستقرة والصحية للعلاقات الصينية الأمريكية لا يخدم المصالح الأساسية لشعبي البلدين وحسب، بل ويلبي كذلك التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي ".

وأعرب عن أمله في أن "يتبنى الجانبان روح عدم النزاع وعدم الصدام، والاحترام المتبادل، والتعاون القائم على المنفعة للجانبين، والسيطرة على الخلافات، وتنمية العلاقات الثنائية".

ولفتت الوكالة إلى أن نائب الرئيس وانغ كيشان، أرسل بدوره رسالة تهنئة لكامالا هاريس على انتخابها نائبة لرئيس الولايات المتحدة.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة في ظل رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة لأسباب عدة، أبرزها تناقضات تجارية، والوضع في هونغ كونغ، والوضع المتعلق بحقوق الأقليات القومية في جمهورية الصين الشعبية، وتفشي وباء فيروس "كوفيد-19".