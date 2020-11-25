اللقاح الروسي الثالث ضد "كوفيد -19" يبصر النور

أعلن مركز "تشوماكوف" الروسي للعلوم الطبية والمخبرية، اليوم الأربعاء، عن تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد.

نجح العقار في اجتياز الاختبارات قبل السريرية، مما يدل على عدم وجود سمية عند اختباره على الحيوانات، وتم الإعلان عن ذلك اليوم في إحاطة عبر الإنترنت من قبل رئيس قسم علم الفيروسات العام في مركز الأبحاث الفيدرالي لتطوير الأدوية المناعية، جورجي إغناتيف، بحسب ما ذكر موقع "rg".

Третья российская вакцина от COVID-19 будет "неживой" https://t.co/1jwckhkChz — rgrus (@rgrus) November 25, 2020

​تم اختبار الفعالية، أي قدرة اللقاح على بدء الاستجابة المناعية لفيروس كورونا، على القرود، وظل مستوى الأجسام المضادة المتكونة عند مستوى عالٍ طوال فترة المراقبة، أي أظهر اللقاح استقرارًا جيدًا''.

تجري التجارب السريرية للقاح حاليًا على 150 متطوعًا، ويخطط المركز لمضاعفة عدد المشاركين.

سيعلن عن نتائج الدراسات السريرية بحلول فبراير/ شباط، ومن ثم يخطط العلماء لتسجيل لقاح جديد لدى وزارة الصحة الروسية والبدء في إنتاجه. وقال جورجي إغناتيف إن الطاقة الإنتاجية للمركز ستجعل من الممكن إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين جرعة من اللقاح سنويًا.