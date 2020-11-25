مدير منظمة اللاعنف الدولية يدعو واشنطن إلى وقف بيع الأسلحة للمغرب

دعا المدير التنفيذي لمنظمة اللاعنف الدولية، مايكل بيير، واشنطن إلى وقف بيع الأسلحة للمغرب من أجل إنهاء النزاع في الصحراء الغربية ووقف دعم الولايات المتحدة للمغرب وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، شدد بيير على ضرورة وقف الولايات المتحدة بيع الأسلحة للمغرب، وحظر أي شراء للمواد من أراضي الصحراء الغربية، كالفوسفات ومعاقبة أي شركة تقوم بذلك.

فحسبما جاء في مقال نشره على موقع "كومن دريمز" الأمريكي، استنكر بيير استمرار ما وصفه بنهب الموارد الطبيعية الصحراوية من قبل المغرب، في وقت يعيش فيه شعب الصحراء الغربية أسوأ الأوضاع الإنسانية.

كما حث على ضرورة قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية بالحد من التعاون الاقتصادي الذي يدعم المغرب.

ودعا الولايات المتحدة إلى :"التحرك بسرعة لمنع استمرار توتر الحرب، والسماح للصحراويين باتخاذ قرارهم بشأن وتحديد مصيرهم".

واختتم بيير قائلا: "بإمكان إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، القيام بالكثير لدفع المغرب نحو إنهاء الصراع في الصحراء الغربية".