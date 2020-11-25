"قادرة على تدمير أهداف تبعد مئات الكيلومترات".. الجيش الإيراني يكشف عن قدرات صواريخ بلاده البحرية

قال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، إن بحرية الجيش برزت باقتدار مشرف في المكان الذي يكرس العدو فيه كل الطاقات والاستراتيجيات لاستعراض عضلاته.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن موسوي أن صواريخ القوة البحرية الدقيقة وبعيدة المدى لسلاح البحر قادرة على تدمير أهداف تبعد مئات الكيلومترات عن وحدات بلاده البحرية.

وأوضح موسوي في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للقوة البحرية للجيش الإيراني، قائلا:

إن القوة البحرية لبلاده بلغت ذروة نموها في هذه الفترة، ولديها تواجد مؤثر ولافت على صعيد البحار من بحر الصين وحتى المحيط الأطلسي، ومن خليج عدن وباب المندب والمتوسط حتى جنوب أفريقيا، مما حاز على إشادة وثناء الجميع.

وذكر موسوي أن هذا الانتشار لا يقتصر على الملاحة فحسب، وإنما هو تواجد ميداني يعتمد على القدرات العلمية الوطنية مع قابلية الإسناد الحربي الذاتي في البحار، مشيرا إلى أنه لن يستطيع أحد، في المرحلة الراهنة، أن ينكر هذا الاقتدار الإيراني المؤثر.

ولفت القائد العام للجيش الإيراني إلى أن "البوارج والغواصات الإيرانية، أصبحت منطلقا للإرادة الايمانية الصلبة عند المختصين الذين يتولون مسؤولية تعزيز بنى القوة البحرية والسيادة البحرية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال اللواء موسوي:

إن الصواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى لبحرية الجيش قادرة على تدمير أهداف تبعد مئات الكيلومترات عن زوارقنا وسفننا، وتردع أي عدو بكل قدراته التقنية والبحرية.