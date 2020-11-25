ترامب يصدر عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقر بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق حول "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الرئاسية عام 2016 .

وقال ترامب على تويتر "شرف عظيم لي أن أعلن منح الجنرال مايكل تي. فلين عفوا كاملا. تهاني للجنرال فلين وعائلته الرائعة. أعلم أنكم ستقضون الآن عيد شكر رائع حقا".

وقبل ساعات، أفادت وسائل إعلام، اليوم بأن ترامب يعتزم العفو عن مستشاره السابق للأمن القومي.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

​وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد بالذنب في عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي الرئيس الأمريكي ترامب المنصب. لكنه سعى بعدئذ لسحب الإقرار زاعما أن المحققين انتهكوا حقوقه وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالذنب.

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، قد أصدرت في يونيو/ حزيران الماضي أمرا برفض القضية الجنائية المقامة ضد مايكل فلين.

واستقال مايكل فلين، في فبراير/ شباط 2017، بسبب الجدل الذي دار حول اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترامب.