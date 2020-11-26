سيول تغرق منازل وشوارع في إسرائيل... فيديو

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم استدعاء فرق الإنقاذ وطواقم الإطفاء للتعامل مع غرق منازل ومواقف سيارات ومصاعد في منطقة "هود هشارون" (وسط)، كما اجتاحت السيول مدينة هرتسيليا وتسببت في إغلاق محطة القطار وكذلك غرقت معظم شوارع منطقة "رمات أفيف" الواقعة شمالي تل أبيب.
وبلغت كمية الأمطار التي تساقطت بمنطقة "رمات هشارون" قرب تل أبيب 56 ملم خلال ساعتين، فيما فاضت مجاري الأنهار الصغيرة شمالي إسرائيل.
وشوهدت السيول وقد غطت بشكل شبه كامل سيارات في منطقة "هود هشاروت"، والنقب الغربي (جنوب)، فيما نشرت قناة "كان" الرسمية فيديوهات توثق ما فعلته السيول خلال ساعات قليلة.
מזג האוויר הסוער: הצפה בצפון תל אביב@YoavYoavkrak pic.twitter.com/rbwoWg5ex7— כאן חדשות (@kann_news) November 26, 2020
"אין לי בית": תושב בהרצליה פיתוח תיעד את ביתו שהוצף @daniel_elazar pic.twitter.com/f2ZEOeoCBb— כאן חדשות (@kann_news) November 26, 2020
מזג האוויר הסוער: אזור קניון שבעת הכוכבים בהרצליה מוצף@daniel_elazar pic.twitter.com/wFTbVW5DlL— כאן חדשות (@kann_news) November 26, 2020
כביש החוף משפיים לכיוון הרצליה חסום לתנועה— כאן חדשות (@kann_news) November 26, 2020
(אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/O3EsRAOljf
בעקבות הגשמים: הצפות בבני ברק@WexlerSharon pic.twitter.com/twc3nz5t3f— כאן חדשות (@kann_news) November 26, 2020
وأجبرت السيول بعض أصحاب السيارات على مغادرة مركباتهم بعدما غمرتها المياه، فيما انهار جزء من أحد الطرق في مدينة عسقلان (جنوب)، ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.
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