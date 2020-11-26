سيول تغرق منازل وشوارع في إسرائيل... فيديو

شهدت إسرائيل، اليوم الخميس، هطول أمطار غزيرة تسببت في إغراق منازل وغلق شوارع في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم استدعاء فرق الإنقاذ وطواقم الإطفاء للتعامل مع غرق منازل ومواقف سيارات ومصاعد في منطقة "هود هشارون" (وسط)، كما اجتاحت السيول مدينة هرتسيليا وتسببت في إغلاق محطة القطار وكذلك غرقت معظم شوارع منطقة "رمات أفيف" الواقعة شمالي تل أبيب.

وبلغت كمية الأمطار التي تساقطت بمنطقة "رمات هشارون" قرب تل أبيب 56 ملم خلال ساعتين، فيما فاضت مجاري الأنهار الصغيرة شمالي إسرائيل.

وشوهدت السيول وقد غطت بشكل شبه كامل سيارات في منطقة "هود هشاروت"، والنقب الغربي (جنوب)، فيما نشرت قناة "كان" الرسمية فيديوهات توثق ما فعلته السيول خلال ساعات قليلة.

وأجبرت السيول بعض أصحاب السيارات على مغادرة مركباتهم بعدما غمرتها المياه، فيما انهار جزء من أحد الطرق في مدينة عسقلان (جنوب)، ولم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات.