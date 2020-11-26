لافروف: الغرب يحاول بنشاط التأثير على العمليات الداخلية في روسيا الاتحادية وبيلاروسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحاولان بنشاط التأثير على العمليات الداخلية في روسيا وبيلاروسيا، والقادة الغربيون لا يخفون ذلك.

وقال لافروف بعد محادثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "تحدثنا عن العلاقات التي تتطور بين دولنا والغرب، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، والولايات المتحدة. نرى بصراحة موقفًا معاديًا لروسيا ولجمهورية بيلاروس. ونرى محاولات نشطة للتأثير على العمليات الداخلية في بلداننا. نعم، في الواقع، القادة الغربيون لا يخفون هذا".

ووصل وزير الخارجية الروسي إلى مينسك مساء أمس للمشاركة في اجتماع مشترك لوزارتي خارجية البلدين.