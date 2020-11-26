المحكمة الجنائية العليا في أنقرة تصدر أحكامها بحق المتهمين في قضية انقلاب 2016

أصدر القضاء التركي، اليوم الخميس، أحكاما وصل بعضها إلى السجن مدى الحياة، على مئات المشتبه بهم بتهمة التورط في الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2016، في ختام محاكمة كبيرة في أنقرة.

وبدأت محاكمة 475 مشتبها به، معظمهم من الجنود أو من طياري سلاح الجو، في أغسطس/آب 2017 في أكبر قاعة محكمة في البلاد تم بناؤها خصيصا في مجمع سجن سينكان في محافظة أنقرة.

وكانوا متهمين خصوصا بالقتل ومحاولة قلب النظام الدستوري ومحاولة اغتيال الرئيس رجب طيب أردوغان، وقد يحكم عليهم بالسجن مدى الحياة إذا أدانتهم المحكمة التي تصدر حكمها الخميس، وهذا ما حصل بالفعل مع صدور قرار المحكمة اليوم الخميس .

وبحسب لائحة الاتهام، قاد المشتبه بهم محاولة الانقلاب وأعطوا أوامر من قاعدة أكينجي بقصف مبان عامة.

أفادت وكالة أنباء الأناضول أنه قد "حُكم على العديد من الضباط السابقين في القوات المسلحة التركية، الذين تورطوا بشكل مباشر بالأعمال العدائية في أنقرة، وفقًا لاتهامات الادعاء، بما يتراوح بين 3 و 79 عقوبة بالسجن المؤبد. ومعظم المحكوم عليهم طيارون في سلاح الجو الجمهوري خدموا في قاعدة أكينجي الجوية بالقرب من العاصمة التركية".

قالت الوكالة: هناك 475 متهما في هذه القضية.

في 15 يوليو/تموز 2016، حاولت مجموعة من جنود وضباط القوات المسلحة التركية انقلابًا واعتقال الرئيس رجب طيب أردوغان. اندلعت المواجهة الرئيسية في اسطنبول وأنقرة، أسفرت عن 250 قتيلا، وأصيب أكثر من ألفي شخص.