روحاني: لا تستطيع أية قوة في العالم تجاهل إيران

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده تتمتع بمكانة جيوسياسية مهمة، لا تستطيع أية قوة في العالم تجاهلها.

جاءت تصريحات روحاني خلال مراسم تدشين ثلاثة من المشاريع الوطنية لوزارة النفط التي أقيمت عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "إرنا"، اليوم، على لسان روحاني أن هناك العديد من المحاولات كانت تهدف للقضاء على بلاده إلا أنها باءت بالفشل، وأن الشعب الإيراني العظيم تمكن دوما من تحقيق إنجازات كبيرة اعتمادا على ثقافته العريقة.

وقال الرئيس الإيراني:

إن تقدم إيران يعود بالنفع ليس فقط للمنطقة بل للعالم، كونها قادرة على تلبية بعض حاجات المنطقة والعالم.

وأوضح روحاني أنه رغم المساعي الرامية لفرض الحظر على بلاده، وجعل إيران معزولة، تم تدشين ثلاثة مشاريع خلال الأسبوع الجاري، وهي مجمع لردكان للبتروكيماويات في محافظة جهار محال، وبختياري جنوب غربي إيران، ومجمع لردكان لإنتاج الأمونيا واليوريا.

وأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الأشخاص الذين كانوا يسعون وراء المخططات المشؤومة ضد بلاده لا يصدقون أنها تمكنت خلال يوم واحد من افتتاح مشروع مهم تبلغ قيمته 30 ألف مليار تومان (الدولار يساوي 4200 تومان).