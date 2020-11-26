هولندا تشكل لجنة تحقيق بملابسات غارة على مدينة الحويجة في العراق

شكلت وزارة الدفاع الهولندية لجنة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، للتحقيق في الغارة الجوية التي طالت مدينة الحويجة في العراق قبل ستة أعوام، والتي استهدفت مصنعا للقنابل تابعا لتنظيم "داعش" والتي راح ضحيتها مايقرب من 70 قتيلا.

أمستردام - سبوتنيك. ووفقا لوكالة "إن أو إس" الهولندية أعلنت وزيرة الدفاع أنك بيليفيلد، خلال اجتماع مع مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة للتحقيق في الغارة الجوية التي طالت مصنعا للقنابل تابع لتنظيم داعش ( الإرهابي والمحظور في روسيا) في مدينة الحويجة بالعراق في عام 2015. وتنطلق اللجنة لإجراء التحقيقات في 1 كانون الثاني /يناير.

وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في معرفة كيفية قتل ما لا يقل عن 70 ضحية مدنية في استهداف المصنع. إذ يجب أن يتضح، ما إذا كان التحالف قد جمع معلومات كافية مسبقًا لمنع سقوط قتلى من المدنيين.

وبحسب الموقع ستترأس لجنة التحقيق ويني سورغدراجر، التي شغلت منصب وزيرة العدل سابقا، وبمشاركة أستاذ في القانون العسكري تيري جيل، وقائد القوات الجوية المتقاعد رالف ريفمان. كما سيقوم فريق تحقيق خارجي بدعم عمل اللجنة.

يذكر أن الحكومة الهولندية قد أقرت العام الماضي بمسؤوليتها عن الغارة الجوية على مصنع للقنابل في العراق في عام 2015، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى، بعدما استندت القوات على معلومات غير مكتملة إبان تنفيذ الهجوم.