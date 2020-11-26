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    أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان

    أردوغان يستقبل أمير قطر في أنقرة

    © AP Photo / Uncredited
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    استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وسط مراسم رسمية.

    ووصل أمير قطر إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في اجتماع "الدورة السادسة للجنة الاستراتيجية العليا" بين البلدين، وفق وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

    أمير القطر تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الإيراني حسن روحاني
    © AFP 2020 / HO/ IRANIAN PRESIDENCY / AFP
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    وقالت الوكالة إن زيارة أمير قطر لأنقرة، "تأتي في ظل ما تشهده العلاقات التركية القطرية من تطور متنام وتعاون متواصل على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما بمنطقة الشرق الأوسط".

    كان السفير التركي لدى الدوحة، مصطفى كوكصو، كشف أمس، أنه سيتم توقيع ما يزيد على 8 اتفاقيات جديدة بين البلدين، خلال اجتماع اللجنة في أنقرة.

    وأوضح كوكصو أن هذه "الاتفاقيات تتنوع بين التعاون العسكري الدفاعي والاقتصادي والصناعي، إضافة لمجال التجارة الدولية والمناطق الحرة وإدارة الموارد المائية، وكذلك اتفاقية في مجال الشؤون الإسلامية والدينية والأسرية".

    يشار إلى أن "اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا" تشكلت عام 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى في ديسمبر/ كانون الأول من العام التالي.

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    الكلمات الدلالية:
    تركيا, قطر, تميم بن حمد آل ثاني, أردوغان
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