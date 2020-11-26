عملية يستحيل وقفها... نتنياهو يتوقع انضمام مزيد من الدول إلى اتفاقيات السلام

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال استقباله أول رحلة جوية تجارية إماراتية وصلت مطار بن غوريون في تل أبيب ظهر اليوم، عن توقعاته بانضمام دول عربية جديدة إلى اتفاقيات السلام.

وقال نتنياهو في تغريدات بحسابه على موقع تويتر: "قلت في حفل استقبال أول رحلة جوية تجارية إماراتية وصلت إسرائيل: أتوقع انضمام مزيد من الدول إلى دائرة السلام بشكل أو بآخر، وعلى مستويات متباينة، خلال الأشهر القليلة المقبلة. فهذه العملية يستحيل وقفها ولا يمكننا الرجوع عنها!".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه قال خلال استقباله الطائرة الإماراتية: "نفتت الصراع الإسرائيلي العربي لنجعله تعاونًا إسرائيليًا عربيًا، بغية صنع مستقبل جديد بل حاضر جديد. ونقوم بذلك بسرعة فائقة!".

قلت في حفل استقبال أول رحلة جوية تجارية إماراتية وصلت إسرائيل:

أتوقع انضمام مزيد من الدول إلى لدائرة السلام بشكل أو بآخر، وعلى مستويات متباينة، خلال الأشهر القليلة المقبلة. فهذه العملية يستحيل وقفها ولا يمكننا الرجوع عنها! pic.twitter.com/aYvttBQ94d — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 26, 2020 قلت خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في مطار بن غوريون على شرف أول رحلة جوية تجارية إماراتية وصلت إسرائيل:

نفتت الصراع الإسرائيلي العربي لنجعله تعاونًا إسرائيليًا عربيًا، بغية صنع مستقبل جديد بل حاضر جديد. ونقوم بذلك بسرعة فائقة! pic.twitter.com/MkAbmC9pCw — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 26, 2020 קיבלתי היום לישראל את הטיסה המסחרית הראשונה של חברת "פליי דובאי" מדובאי.



זו טיסה היסטורית משום שהיא פותחת עכשיו עשרות טיסות בשבוע לדובאי, לאיחוד האמירויות, לבחריין, וגם למזרח.



יש כאן פתיחה עצומה של המסחר, הכלכלה והתיירות, ובעצם מזרח תיכון שהוא באמת חדש ושונה. pic.twitter.com/DfC2qrvqkK — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 26, 2020​

واعتبر نتنياهو أن الحديث يدور عن رحلة "تاريخية" كونها تعد إشارة البدء لانطلاق عشرات الرحلات أسبوعيا إلى الإمارات والبحرين.

وقال هناك انفتاح كبير لتجارة والاقتصاد والسياحة، وفي الواقع فإن الشرق الأوسط جديد ومختلف حقا".

وفي وقت سابق اليوم، وصلت إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي، أول طائرة تجارية تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان "هبطت أول رحلة تجارية تابعة لـ"فلاي دبي" في إسرائيل وقال رئيس الوزراء نتنياهو في حفل استقبال الرحلة: "هذه لحظة تاريخية. هذه أول رحلة تجارية من دبي إلى إسرائيل وتفتح فصل جديد لعشرات الرحلات الجوية أسبوعيا بين إسرائيل والإمارات وتمثل بشرى متميزة على صعيد التجارة والسياحة. أهلا وسهلا".

هبطت أول رحلة تجارية تابعة ل"فلاي دبي" في إسرائيل وقال رئيس الوزراء نتنياهو في حفل استقبال الرحلة: "هذه لحظة تاريخية. هذه أول رحلة تجارية من دبي إلى إسرائيل وتفتح فصل جديد لعشرات الرحلات الجوية أسبوعيا بين إسرائيل والإمارات وتمثل بشرى متميزة على صعيد التجارة والسياحة. اهلا وسهلا" pic.twitter.com/eu5zC9FcPG — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 26, 2020

وسبق أن أقلت شركة "فلاي دبي" و"الاتحاد" الإماراتيتان الشهر الماضي وفودا إسرائيلية رسمية إلى الإمارت، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة طيران إماراتية بتفعيل خدمة تجارية إلى تل أبيب.

وكانت "فلاي دبي" أعلنت في السابق أنها ستسير طائرتين يوميا بين دبي وتل أبيب بدءا من 26 نوفمبر/تشرين الثاني (اليوم الخميس)، فيما أعلنت الاتحاد للطيران أن رحلاتها إلى تل أبيب ستنطلق بداية مارس/ آذار المقبل.